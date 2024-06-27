Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Gelin Arabasıyla Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Gümüşhane karayolu Nişantaşı köyü kavşağında gelin arabasıyla traktörün çarpışması sonucu gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bayburt'ta gelin arabasıyla traktörün çarpıştığı kazada, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Bayburt- Gümüşhane karayolu Nişantaşı köyü kavşağında Sait Talha Y'nin kullandığı gelin arabası olduğu öğrenilen 69 AE 700 plakalı cip ile Ayhan Y. yönetimindeki 29 AL 245 plakalı traktör çarpıştı.

Devrilen cip, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sait Talha Y, gelin Aslıhan ve damat Arif Ç. ile traktörün sürücüsü Ayhan ve beraberindeki Mert Ali, Abdullah ve Eşref Y, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nişantaşı Gümüşhane Jandarma İtfaiye Bayburt AFAD Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title