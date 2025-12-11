Bayburt'ta emniyet ve jandarma teşkilatı filolarına 34 yeni araç ekledi

Bayburt'ta emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle tören yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan, Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, tahsis edilen yeni ve modern araçların Türkiye'nin en güvenli şehirleri arasında yer alan Bayburt'un emniyet ve asayiş kapasitesini daha da güçlendireceğini söyledi.

Bayburt'un devletine bağlılığıyla, emniyet güçlerine duyduğu vefa ve destekle her daim örnek olmuş müstesna bir diyar olduğunu belirten Vali Eldivan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen büyük ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda, milletimizin huzur ve güvenliği için Bayburt jandarma ve emniyet teşkilatımıza tahsis edilen 34 yeni araç, asayişten trafik güvenliğine, olaylara müdahale hızından suçla mücadele kapasitesine kadar birçok alanda ilimizde yeni bir dönemi başlatacaktır." diye konuştu.

Eldivan, güvenlik güçlerine verilen güçlü desteğin devlet ve millet birlikteliğinin en güzel tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlimize kazandırılan bu önemli imkanlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, güvenlik alanındaki reformcu yaklaşımıyla teşkilatlarımızın imkanlarını her geçen gün daha da güçlendiren ve Bayburt'umuza özel bir hassasiyet gösteren İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, şahsım ve tüm Bayburtlu hemşehrilerim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün teslim edilen tüm araçların tedarik sürecine verdikleri kıymetli katkılarla, güvenlik güçlerimize duydukları hürmetle her zaman örnek teşkil eden Bayburt sevdalısı kıymetli iş insanlarımızın her birine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından dua edilip, kurban kesildi.

Tören, yeni araçların konvoy halinde alandan ayrılmasıyla sona erdi.