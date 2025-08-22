Bayburt'ta Düzenlenen Sahte İçki Operasyonunda 110 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Bayburt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 110 litre etil alkol ve 20 litre alkol bazlı sıvı ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 110 litre etil alkol, 20 litre alkol bazlı sıvı ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel