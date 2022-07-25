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Bayburt'ta domuz sürüsü şehre indi

AA - Beşir Kelleci - Güncel
Bayburt'ta domuz sürüsü şehre indi

Bayburt'ta aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzlarının şehirde dolaşması kameraya yansıdı.

Bayburt'ta aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzlarının şehirde dolaşması kameraya yansıdı.

Şingah Mahallesi Hastane Kavşağı mevkisinde dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.

Bir süre Bayburt-Gümüşhane kara yolunda dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Domuzlar kısa süre sonra gözden kayboldu.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

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