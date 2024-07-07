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Bayburt'ta Dolu ve Sağanak Sonucu 4 Bin Dekar Ekili Tarım Alanı Zarar Gördü

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Bayburt'ta dün yaşanan dolu ve sağanak nedeniyle yaklaşık 4 bin dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta dün yaşanan dolu ve sağanak nedeniyle yaklaşık 4 bin dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası Kırkpınar köyü ve çevresinde şeker pancarı, lahana, arpa, buğday gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yaklaşık 4 bin dekarlık ekili tarım arazisinde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Tarım Doğal Afet Ekonomi Güncel Haberler

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