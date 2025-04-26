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Bayburt'ta Dolandırıcılık Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Bayburt'ta Dolandırıcılık Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Bayburt merkezli 3 ilde internetten sahte ürün satış ilanları ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlgili ekipler, dolandırıcılık ihbarı üzerine araştırma başlatarak şüphelileri yakaladı.

Bayburt merkezli 3 ilde, internetten ürün satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten verilen sahte ürün satış ilanıyla bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Aynı yöntemle 11 kişinin daha dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine, şüpheli Y.Ö. Mersin'de, S.D. ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Yakalandığı ilde ifadesi alınan S.D. serbest bırakıldı, Y.Ö. ise Bayburt'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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