Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı - Haberler

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Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı.

Şingah Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan aile hekimi Ahmet Can'dan (33) haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi.

Can'ın yaşadığı dairenin kapısını çalan ekipler sonuç alamayınca, çilingirden yardım istedi. Evde baygın halde bulunan Can, olay yerindeki müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu bildirilen Can, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmek üzere Erzurum'a götürüldü.

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

Bayburt'ta doğal gazdan zehirlenen doktor tedavi altına alındı

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Doğalgaz, Bayburt, Güncel, Haberler

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