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Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda K.S. (44) idaresindeki 06 AL 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, eşi M.S. (39) ile çocukları Y.E.S. (3) ve T.S. (1), ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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