Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın Yüzeyi Kısmen Dondu
Bayburt'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilerken, baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı. Olay, dronla görüntülendi.
Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Baraj gölündeki balık kafesleri ise buz kütlesinin altında kaldı.
Yüzeyi kısmen buz tutan baraj ve beyaza bürünen çevresi, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel