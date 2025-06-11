Bayburt'ta Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

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Bayburt'un Kitre köyünde yaşayan Aydın Keleş, seyir halindeyken dağ yamacında bulunan 7 dağ keçisini cep telefonuyla kaydetti. Keçiler, dağlık bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

Bayburt'ta sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Kitre köyünde yaşayan Aydın Keleş, aracıyla seyir halindeyken dağ yamacındaki keçileri fark etti.

Keleş, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kayıtta 7 dağ keçisinin dağlık bölgede gezdiği ve yiyecek aradığı görüldü.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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