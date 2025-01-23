Üye Girişi
Haberler
Elazığ'da maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var

Maden ocağında patlama! Göçük altında kalan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Bayburt'ta Cipin Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Bayburt'ta Cipin Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta arızalanan minibüsün sürücüsüne cip çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, cip sürücüsü gözaltına alındı.

Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

H.A.A'nın kullandığı 69 AK 730 plakalı minibüs, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gümüşsu köyü kavşağında arızalandı.

Durdurduğu aracından inen sürücü ardından minibüsün altından yola düşen bazı parçaları toplamaya başladı.

Bu sırada aynı yönde seyreden E.A'nın kullandığı 53 AAL 035 plakalı cip H.A.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

E.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
img

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
img

Lig'de ve Avrupa'da kabusu yaşayan takım 3 günde dünyaları harcadı
img

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.