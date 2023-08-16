Bayburt'ta çıkan yangında 3500 dekarlık alan zarar gördü
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Bayburt merkeze bağlı Helva köyünün kırsal alanında çıkan örtü yangınında yaklaşık 3500 dekarlık alandaki kuru otlar yandı. Yangına jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangın köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.
Bayburt merkeze bağlı Helva köyünün kırsal alanında çıkan örtü yangınında yaklaşık 3500 dekarlık alandaki kuru otlar yandı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi.
Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangın köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel