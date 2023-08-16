Bayburt'ta çıkan yangında 3500 dekarlık alan zarar gördü

Bayburt merkeze bağlı Helva köyünün kırsal alanında çıkan örtü yangınında yaklaşık 3500 dekarlık alandaki kuru otlar yandı. Yangına jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangın köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.