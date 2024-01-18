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Bayburt'ta çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

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Bayburt'un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993'te meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 59 kişi anıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Mustafa Eldivan, felaketin seneidevriyesinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti ve bu tür felaketlerin en aza indirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Bayburt'un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993'te meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 59 kişi anıldı.

Üzengili Köyü Derneğince düzenlenen anma programında, olayda vefat edenlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından dua edildi.

Vali Mustafa Eldivan, burada yaptığı konuşmada, 31 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde 59 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşanan felaketin seneidevriyesinde hayatını kaybedenleri anmak ve dua etmek için bir araya geldiklerini belirten Eldivan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür doğal afetler sonucu olumsuzluklar yaşanmaması için biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Eldivan, bölgenin coğrafi konumu itibarıyla bu tür felaketlerle her zaman karşılaşılabildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ülkemizin coğrafyası gereği hem deprem hem çığ gibi felaketlerle zaman zaman karşılaşıldığı durumlar ortaya çıkıyor. Bu çığ durumu da her zaman öngörülebilir bir şey değil, yamaç ve patika olduğu zaman yağışın durumuna göre bu risk mevcut. Bundan sonra bu tür felaketlerin en aza indirilmesi için insan gücüyle neler yapılabilir, onları değerlendiriyoruz. Bundan sonra köyümüzün yaz güzelliğinin kışın da yaşanmasını temenni ediyorum."

Köy muhtarı İhsan Aktürk de uzun yıllar geçmesine rağmen olayda yaşamını yitirenleri unutmadıklarını dile getirerek, kendilerini böyle bir günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Felaketi yaşayanlardan 73 yaşındaki Müslüm Karaaslan ise çığ gelmesi sonucu köydeki evlerin kara gömüldüğünü ve kendi çabalarıyla 10 kişiyi kurtardığını anlattı.

Programa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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