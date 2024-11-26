Bayburt'ta Çatı Çöktü, 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Bayburt'ta kar birikintisi nedeniyle bir ağılın çatısı çöktü, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca başka bir köyde yem deposunun çatısı da aynı nedenle çöktü.
Bayburt'ta bir ağıl ile yem deposunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Yelpınar köyünde Hayri Tekin'in hayvanlarının bulunduğu çadır ağılın çatısı, üzerindeki yoğun kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Olayda 20 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı büyükbaş hayvanlar ise yaralandı.
Merkeze bağlı Yolaltı köyünde ise Binali Şengün'e ait yem deposunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.
Çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.