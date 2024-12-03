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Bayburt'ta Buz Tutan Sırakayalar Şelalesi Kartpostallık Görüntüler Sunuyor

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Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta, Sırakayalar Şelalesi donarak muhteşem manzaralar oluşturdu. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle şelaledeki buz sarkıtları 10 metreyi aştı.

Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

BAYBURT - Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bayburt'ta, Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi'nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor. Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.

Yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, güzel görüntüler sunuyor.

Bayburt'ta Buz Tutan Sırakayalar Şelalesi Kartpostallık Görüntüler Sunuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Güncel
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