Bayburt'ta Besiciler Kış İçin Yaylalardan Ayrıldı

Bayburt'ta besiciler, havanın soğumasıyla yaylalardan ayrıldı.

Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları zirvesinde bulunan yaylalarda, mevsimin ilk karının ardından hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

İlkbaharda koyun ve inekleri ile yaylalara çıkan vatandaşlar, yılın bu döneminde ise Bayburt ve Trabzon'daki köylerine döndü.

Kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı yaylalar, gelecek ilkbahara kadar boşaldı.

Karla kaplanan 3 bin rakımlı yaylalar dronla görüntülendi.