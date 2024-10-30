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Bayburt'ta Besiciler Kış İçin Yaylalardan Ayrıldı

Bayburt'ta Besiciler Kış İçin Yaylalardan Ayrıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda havanın soğumasıyla birlikte besiciler yaylalardan dönmeye başladı. Geceleri sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü ve yaylalar karla kaplandı.

Bayburt'ta besiciler, havanın soğumasıyla yaylalardan ayrıldı.

Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları zirvesinde bulunan yaylalarda, mevsimin ilk karının ardından hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

İlkbaharda koyun ve inekleri ile yaylalara çıkan vatandaşlar, yılın bu döneminde ise Bayburt ve Trabzon'daki köylerine döndü.

Kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı yaylalar, gelecek ilkbahara kadar boşaldı.

Karla kaplanan 3 bin rakımlı yaylalar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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