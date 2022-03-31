Bayburt'ta "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta "Ben Olsaydım" başlıklı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılık çeşitlerinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Bağımlı kişilerin sadece kendisine değil, çevresine de zarar verdiğini belirten Yıldız, "Hem fiziksel hem de ruhen zarar vermekte. Peki kişi neden madde bağımlısı oluyor? Eğer ailede sevgi bulamıyorsa bu sefer sığınacak liman arıyor ve madde bağımlısı derken o maddeye ulaşabilmek için bu defa suç işlemeye başlıyor. Hırsızlık, cinayet gibi başka suçlar da işlemeye başlıyor, topluma zarar veriyor." dedi.

Bağımlılıktan kurtulmak için en başta anne ve babaya büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bağımlılıktan kurtulmak için biz neler yapmalıyız? Akıl, kalp, vücut zaten yıpranıyor. Ruhen yıpranıyorsunuz. Bence önce sevgiden başlıyor. İnsanın kalbine sevgi tohumu girdiği zaman o kalp temizlenir. Yapılan çalışmaların samimi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplantılar yapılıyor. İleride de yapılacak eğer bu toplantılar laf olsun diye yapılırsa hiçbir anlamı yok. Eğer samimi duygularla yapılırsa, taşın altına hepimiz elimizi koyarsak hem bireysel hem kurumsal olarak elimizi koyarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum."

İl Sağlık Müdürü İlker Hancı da kontrolsüzce kullanılan her madde ile davranışın bağımlılık riski taşıdığını söyledi.

Bağımlılık konusunda toplumsal tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Hancı, "Bu durum sadece kişinin kendisiyle ilgili değil, ailesini, sosyal çevresini, ülkesini ve ülkenin ekonomik durumunu da etkileyebilmektedir. Bu nedenle mücadeleye sadece kişinin kendisiyle ilgili değil, ailesini, tüm toplumu, tüm paydaşları içerisine dahil edecek şekilde toplumsal olarak bir tedbir almak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından psikolog Osman Özcan tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar, grup çalışmaları yaptı.

Çalıştay, yarın sona erecek.