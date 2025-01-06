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Bayburt'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında, asayiş olaylarında yaşanan düşüş ve suçlarla mücadele faaliyetleri ele alındı. Eldivan, 2024 aralık ayında kişilere ve malvarlığına karşı 77 olayın aydınlatıldığını ve suçla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Eldivan, terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar verdikleri mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Eldivan, aralık ayında 84 asayiş olayı meydana geldiğini, önceki yılın aralık ayına göre asayiş olaylarında yüzde 43'lük düşüş yaşandığını anlattı.

Olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığını ifade eden Eldivan, şöyle devam etti:

"2024 aralık ayında kişilere karşı 55, malvarlığına karşı 22 olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların yüzde 100'ü, mal varlığına karşı gelen olayların yüzde 82'si aydınlatılmıştır. 6284 sayılı kanun kapsamında 16 olay meydana gelmiş, 14 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup takipleri yapılmaktadır. Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2024 yılının aralık ayında 25 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı 2023 aralık ayına oranla yüzde 60 artmıştır."

Eldivan, narkotik suçlarla mücadelede 9 şüphelinin yakalandığını, terörle mücadele kapsamında da bir kişiye sosyal medya üzerinden propaganda suçundan işlem yapıldığını aktardı.

Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 3 olayda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını dile getiren Eldivan, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise organizatör olduğu düşünülen 4 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandığını vurguladı.

Bu şüphelilerden birinin tutuklandığını ve operasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 200, yakalanan şüpheli sayısında ise yüzde 400 artış sağlandığını ifade eden Eldivan, eksikleri tespit edilen 603 araç ve sürücüsüne "trafik idari para cezası karar tutanağı" düzenlendiğini ve yapılan denetimler kapsamında 32 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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