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Bayburt'ta Asayiş Uygulaması: 9 Silah Ele Geçirildi

Bayburt'ta Asayiş Uygulaması: 9 Silah Ele Geçirildi
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozduğu belirlenen şahıslara yönelik yapılan asayiş uygulamasında 9 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Silahları bulunduran kişiler hakkında cezai işlem yapıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik uygulama ve kontrol yaptı.

Sabit ve seyir halindeki uygulamada, kişiler ve araçlara yönelik kontrollerde 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Silahları bulunduran kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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