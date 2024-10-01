Bayburt'ta Asayiş Uygulaması: 9 Silah Ele Geçirildi
Bayburt Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozduğu belirlenen şahıslara yönelik yapılan asayiş uygulamasında 9 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Silahları bulunduran kişiler hakkında cezai işlem yapıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik uygulama ve kontrol yaptı.
Sabit ve seyir halindeki uygulamada, kişiler ve araçlara yönelik kontrollerde 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Silahları bulunduran kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.