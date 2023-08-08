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Bayburt'ta alaca sansar görüldü

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Bayburt'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, 2 yavrusuyla görüntülendi.

Bayburt'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, 2 yavrusuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Üzengili köyünde çiftçi Salih Aktürk, tarlada otları toplamaya gittiği sırada alaca sansarla karşılaştı.

Aktürk*ün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sansar, bir süre gezindikten sonra yavrularıya beraber tarladaki yuvalarına girdi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt Güncel Haberler

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