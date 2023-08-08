Bayburt'ta alaca sansar görüldü
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Bayburt'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, 2 yavrusuyla görüntülendi.
Bayburt'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, 2 yavrusuyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Üzengili köyünde çiftçi Salih Aktürk, tarlada otları toplamaya gittiği sırada alaca sansarla karşılaştı.
Aktürk*ün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sansar, bir süre gezindikten sonra yavrularıya beraber tarladaki yuvalarına girdi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel