Bayburt'ta 6,9 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu ile Tatbikat Gerçekleştirildi

Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda olası doğal afetler sırasında hazırlık ve müdahale stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla Bayburt Üniversitesi kampüsünde "Türkiye Afet Müdahale Planı-Bayburt Masa Başı ve Saha Tatbikatı" yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca masa başı ve 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikatta, kentin bazı noktalarında yaşanan yıkım ve yangınlara, başta AFAD, çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve psikososyal destek personeli müdahale etti.

Bazı ekipler de olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırı, personel konuşlanma ve iaşe alanları oluşturdu.

Senaryo gereği yıkılan binalarda dinleme yapan ekipler, enkazda kalan kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi.

Ekipler, daha sonra duvar kırım aletleri yardımıyla enkazda oyuk açarak yaralılara ulaştı. Sedyeyle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansa taşındı.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder, gazetecilere, tatbikat kapsamında kentin tüm imkanlarını ve çalışma gruplarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Hem masa başında hem de sahada başarılı tatbikat yapıldığını belirten Minder, "Hepsi görevlerini icra ettiler. Bütün gruplarımız buradaydı, başarılıydı. Güzel tatbikat oldu. Allah, ilimize, ülkemize kaza bela vermesin." dedi.

AFAD gönüllüsü Abdulkadir Orhan ise "2023'te meydana gelen depremi yaşayan bazı arkadaşlarımız çok kötü oldu. Depremin yanı sıra aynı anda yangın tatbikatını da gördük. Bu kapsamda edindiğimiz tecrübelerin bize çok faydası dokundu." diye konuştu.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Melek Kurşun da tatbikata katılarak deneyim kazandığını ifade etti.