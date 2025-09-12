Bayburt'ta 55 Hafız Öğrenciye Belge Töreni

Bayburt'ta İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 55 öğrenciye belgeleri verildi.

Müftülükte düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrencilerin azim ve gayretle çalışarak hafızlık eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Hafızların yetişmesinde katkısı olan aile ve hayırseverlere teşekkür eden Danacı, asıl ve en önemli meselenin hafızlığı ömür boyu muhafaza etmek olduğunu vurguladı.

Danacı, kentteki Kur'an kurslarında öğrencilerin nitelikli eğitim aldığına işaret ederek, "Hafızlarımız Kur'an Eğitim Merkezlerinde alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde hafızlığı muhafaza başta olmak üzere Arapça ve temel İslami ilimler alanında nitelikli bir eğitim alma imkanına sahip olacak." dedi.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı törende Danacı öğrencilere belgelerini verdi.