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Bayburt'ta 37. Ahilik Haftası Kutlandı

Bayburt'ta 37. Ahilik Haftası Kutlandı
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Bayburt'ta düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinliklerinde, ahiliğin tarihsel önemi ve değerleri vurgulandı. Vali Mustafa Eldivan, ahiliğin Anadolu'daki köklü mirasını ve esnaf için taşıdığı anlamı dile getirdi. Programda tiyatro gösterileri ve ödül törenleri gerçekleştirildi.

Bayburt'ta 37. Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Saray Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, ahiliğin 1200'lü yıllardan beri Anadolu'da yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Ahiliğin ölçüde ve tartıda hile yapmayan bir düstura sahip olduğunu belirten Eldivan, "Ahilik aynı zamanda müşterisini veli nimet olarak gören bir teşkilattır. Ahilik Teşkilatı bizim bu topraklarda tutunmak için hem adaleti hem de ileriye gidişi ve gelişmeyi felsefe edinen teşkilattır. Ne mutlu bize ki 800 yıldır biz bu teşkilatı sahipleniyoruz. Özellikle esnaf kardeşlerimiz de ahiliğin düsturlarını kabul ediyorlar." dedi.

Kadim medeniyet ve ticaret alanlarına sahip Anadolu'da esnafın ahilik kültür ve terbiyesine göre yetiştiğine işaret eden Eldivan, "Alışverişle ilgili akdinizi gerçekleştirdiğinizde verdiğiniz, aldığınız mal hileli olmuyor. Sözünden dönmüyor. Ödeme şeklinde söze dayalı bir anlaşma varsa onu kimse ihlal etmiyor. Yani ahilik teşkilatının temeli İslam'dır. Burada dinimizde ne emrediliyorsa bizim kültürel öğelerimizle beraber harmanlayarak çok güzel bir teşkilat ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de dürüstlüğün, dostluğun, cömertliğin, yardımlaşmanın kurumu ahiliği esnaf ve sanatkarların bir yaşam biçimi olarak benimsediğini anlattı.

Ahiliğin Anadolu Selçuklu döneminde başlamış, günümüze kadar gelen zengin kültürün önemli miraslarından biri olduğunu vurgulayan Ateş, "Ahilik esnaf ve sanatkarlarımızı bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi sağlayan ve her dönemde devletin zor zamanlarında karşılık beklemeden fedakarlık gösteren çalışanın, üretenin, namuslu kazananın ve adaletin simgesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise ahilik teşkilatının Türk iktisadi ve gelişiminde önemli roller üstlendiğini, bu teşkilatın değerleri ile temellerini Kur'an ve sünnette temellerini bulan ahlak, dürüstlük ilkesini esas alıp Türk ekonomik hayatını şekillendirdiğini aktardı.

Etkinlikte, Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tiyatro ekibi tarafından ahilik sisteminin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi, esnaf tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda "Yılın Ahisi" seçilen Mürsel Baykal şed kuşanırken, "Yılın Kalfası" Taha Kaya ile "Yılın Çırağı" Yaren Helvacı'ya plaket verildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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