Bayburt'ta 350 dekarda etkili olan örtü yangını söndürüldü

Merkeze bağlı Helva köyünün kırsal kesiminde dün çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 350 dekarda etkili olan yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle sabah erken saatlerde söndürüldü.