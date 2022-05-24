Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haberler

Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı
AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bayburt'ta üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Merkeze bağlı Tuzcuzade Mahallesi Kurdal Sokak'ta yaşayan 8 yaşındaki N.T, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırık oluşan çocuğun tedavisi devam ediyor.
AA / Beşir Kelleci - Güncel