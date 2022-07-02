Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu - Haberler

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Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişi, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki dağlık arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişi, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki dağlık arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Hacı Ali Efendi Mahallesi'nde oturan Recep Albat'tan (58) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince Albat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir grup vatandaşın da katıldığı çalışmalar sonucu Albat, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Göller mevkisinde bitkin bulundu.

Albat, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Jandarma Bayburt AFAD Güncel Haberler

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