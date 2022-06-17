Bayburt'ta 2 ineğin markete girdiği anlar kameraya yansıdı
AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt'ta 2 ineğin markete girip reyonlar arasında dolaşması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bayburt'ta 2 ineğin markete girip reyonlar arasında dolaşması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Şehir merkezinde 6 Haziran'da sokaklarda bir süre dolaşan inekler, daha sonra Genç Osman Mahallesi'ndeki markete girdi. Reyonlar arasında kısa süre gezinerek yiyecek arayan inekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.
İneklerin markette dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alışveriş sırasında karşılarında inekleri gören vatandaşların şaşkınlık yaşaması da kameraya yansıdı.
AA / Beşir Kelleci - Güncel