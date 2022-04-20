Bayburt'ta 1500 fidan toprakla buluştu

BAYBURT (AA) - Bayburt Belediyesince hayırseverler tarafından bağışlanan 1500 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Saklı Cennet Tatil Köyü mevkisinde düzenlenen etkinlikte, elma, kiraz, şeftali, dut ve cevizden oluşan 1500 fidan dikildi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, baharın gelmesiyle ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayırsever vatandaşlarımız Alparslan Oğuzhan Küpelioğlu ve Muhammet Ali Küpelioğlu tarafından belediyemize bağışlanan 1500 meyve fidanı ile 1000 gül fidanını toprakla buluşturduk. Bizim Bayburt Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesi yeşille iç içe bir Bayburt. Yeşilin her tonunu şehrimizde görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. İnşallah gelecek nesillere modern kent kimliğine kavuşmuş yemyeşil bir Bayburt bırakacağız."