Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de İlk Kar Yağışı

Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Bayburt il merkezinde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası henüz hasat yapılmayan tarım arazileri de kar altında kaldı.

Kar ve soğuk hava yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Rize

Rize'de iki gündür etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı görüldü.

Hayvancılık yapan besiciler ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarıyla beraber köylerine dönmeye başladı.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

Yağışın ardından kayak merkezinde 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pist karla kaplandı.

Beyaza bürünen Zigana Geçidi'nde ise kar ve sis ziyaretçilerine güzel manzaralar sundu.

Tesis işletmecilerinden Yasin Hamdi Karabulut, AA muhabirine, kayak tesisinde yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kar yağışıyla hava sıcaklığının daha iyi duruma geldiğini aktaran Karabulut, "Geçen seneye göre kar erken geldi. Yağışın erken gelmesi, sezonun erken başlaması demek." dedi.