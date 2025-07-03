Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Düşen Uçak İçin Arama Kurtarma Faaliyetleri Başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de kaza kırıma uğrayan sivil uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Rize'de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel