Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Düşen Uçak İçin Arama Kurtarma Faaliyetleri Başladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de kaza kırıma uğrayan sivil uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Rize'de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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