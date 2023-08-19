Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü, Yangında Kurtarılan Yavru Bıldırcını Paylaştı

Bayburt'un Helva köyünde çıkan ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda söndürülen mera yangınında ateşler ortasında çaresizce kalan yavru bıldırcın ekiplerce fark edildi. Üzerine gelen alevlerin korkusundan yuvasına sığınıp kalan yavru bıldırcını son anda yangına müdahale eden ekipler kurtarmayı başardı. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü yavru bıldırcının fotoğrafını paylaşarak, önemli uyarılarda bulundu. 'Ormanda sadece ağaç yok!' hatırlatmasının yer aldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 'Ormanda sadece ağaç yok! Bir orman yangınında sadece ağaçlar değil, içinde pek çok canlıyı barındıran ekosistem bozuluyor. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yardım elini uzattığı bu dostumuz, dostlarımız arasında şanslı olanı. Yeşil Vatan'ın ve tüm canlıların merhametimize ihtiyacı var.' - BAYBURT