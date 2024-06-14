Bayburt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bayburt merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koodinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, başkalarının kimlik bilgilerini para karşılığı temin ederek yasa dışı bahis suçu işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 3 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.