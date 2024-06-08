Bayburt merkezli tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bayburt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden biri tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla çevre illerde satışa sunulduğu bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin kazı yaptıkları alanlar ile ev, iş yeri ve araçları tespit edildi.

Ekipler, üç aylık çalışmanın ardından Bayburt'un yanı sıra Erzurum, Erzincan, Eskişehir ve İzmir'de 23 ev ile 3 iş yeri ve 7 araca eş zamanlı yapılan operasyonda, 13'ü sikke olmak üzere 56 tarihi obje, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 300 gram altın tozu, hassas terazi, tarihi eser ticaretine ilişkin doküman ve belgeler, yeraltı görüntüleme cihazı, 4 dedektör ile kazılarda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.