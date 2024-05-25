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Bayburt merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

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Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bayburt merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Bayburt merkezli 6 ilde 19 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bıçak ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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