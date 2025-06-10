Bayburt Merkezli Operasyonda 4 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Bayburt Merkezli Operasyonda 4 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de yapılan aramalarda 4 milyon 56 bin 360 makaron, 1540 paket bandrolsüz sigara ve çeşitli sigara makineleri ele geçirildi. Operasyonda, 54 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Bayburt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda, bir kısmı dolu 4 milyon 56 bin 360 makaron, 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 elektronik sigara, sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.

Operasyonlarda, 54 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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