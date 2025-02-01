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Bayburt Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama

Bayburt Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama
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Bayburt'ta yapılan dolandırıcılık operasyonunda, 651 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda birçok suç unsuru ele geçirildi ve emniyetin çalışmaları sonucunda önemli bir suç çetesi çökertildi.

Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araç kiralama, kasko ve sigorta poliçesi ile depozito bedeli adı altında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 651 kişiyi dolandırdıkları ve 14 milyon 322 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin Mersin'deki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 32 cep telefonu, 24 sim kart, 49 banka kartı, 19 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 915 sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası, para sayma makinesi ve telsiz ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 20 yıl 4 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.B'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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