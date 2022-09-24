Bayburt haberleri... Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı Güncel Haberler Bayburt haberi... Bayburt'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bayburt'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışı nedeniyle Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Bayburt Güncel Haberler

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