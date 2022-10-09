Bayburt haberleri... Bayburt Baro Başkanlığına yeniden Serkan Pekmezci seçildi Güncel Haberler Bayburt bölgesinden gelen habere göre Bayburt Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Bayburt Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Baro başkanlığının konferans salonunda düzenlenen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Tek listenin girdiği genel kurulda, mevcut başkan Serkan Pekmezci, 34 oyun 27'sini alarak yeniden başkan seçildi. Boş olan 7 oy ise geçersiz sayıldı. Pekmezci, seçimin ardından, meslektaşlarının teveccühü ile yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaynak: AA / Güncel Bayburt Güncel Haberler

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