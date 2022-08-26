Bayburt haberi! Bayburt Valisi Epcim, üç köyde asfalt çalışmalarını inceledi Güncel Haberler Bayburt haberler: Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bazı köylerde yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bazı köylerde yapılan asfalt çalışmalarını denetledi. Epcim, İl Özel İdaresince Günbuldu, Dumlu ve Kavlatan köylerinde yapılan çalışmaları inceledi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı. Vali Epcim, İl Özel İdaresi 2022 yatırım programına alınan köylerde altyapı, bakım onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiğini aktardı. Ziyaret ettiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Epcim, talep ve önerileri dinledi. Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Cüneyt Epcim Kavlatan Bayburt Güncel Haberler

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