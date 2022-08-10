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Bayburt haberi | Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

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Bayburt haberi | Bayburt'ta elektrik direğinin demirleri arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bayburt haberine göre Bayburt'ta elektrik direğine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt'ta elektrik direğine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örence köyünde bir inek, elektrik direğinin demir ayakları arasına sıkıştı.

Köy sakinleri, ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

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