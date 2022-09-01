Bayburt haberi! Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü Güncel Haberler Bayburt gündem haberine göre Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık araziye devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Bayburt Güncel Haberler

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