Bayburt haberi... Bayburt'ta çıkan örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Gelen Bayburt haberlerine göre Bayburt'ta çıkan örtü yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bayburt'ta çıkan örtü yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepetarla köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile Bayburt Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Örnekköy Bayburt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bayburt haberi... Bayburt'ta çıkan örtü yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.