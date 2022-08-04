Bayburt haber: SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı Bayburt haber: TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SoloTürk, Bayburt semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SoloTürk, Bayburt semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçuşta SoloTürk, yaptığı akrobatik hareketlerle nefes kesti. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterinin görüntülerini, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Türk Hava Kuvvetleri Bayburt Güncel Haberler

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