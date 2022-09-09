Bayburt gündem haberleri: Aydıntepe'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Vali Cüneyt Epcim, ilçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların yıl sonu itibariyle tamamlanacağını belirten Epcim, "Bayburtlu hemşehrimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in özel ilgi ve destekleriyle başlatılan doğal gaz projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projeyi sene sonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Epcim, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini de ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortaya çıkan yol ve altyapı problemlerinin çözümünde önemli adımlar attık. İlçemizin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, milletvekilimiz Fetani Battal'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."

Vali Epcim'e incelemeleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk de eşlik etti.