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Bayburt-Gümüşhane Kara Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Kapandı

Bayburt-Gümüşhane Kara Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Kapandı
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Bayburt'tan Gümüşhane istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kayışkıran mevkisi ve Vauk Dağı Geçidi'nde etkili kar yağışı ve tipi, ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.

Bayburt'tan Gümüşhane istikametine doğru yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkisi ile Vauk Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Afad ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, hastane kavşağı mevkisinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Türk Kızılay Erzurum Afet Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerdeki vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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