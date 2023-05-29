Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Murat Okutmuş Yeniden Seçildi

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC) başkanlığına mevcut başkan Murat Okutmuş yeniden seçildi. Cemiyet binasında gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Sadık Yavuz, divan heyetine ise Yaşar Yıldız ve Aytaç Koman'ın getirildi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC) başkanlığına mevcut başkan Murat Okutmuş yeniden seçildi.

Cemiyet binasında gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Sadık Yavuz, divan heyetine ise Yaşar Yıldız ve Aytaç Koman'ın getirildi.

Yönetim kurulu, denetim kurulu ve taslak bütçenin görüşülerek onaylandığı kongrede dernek tüzüğü değişikliği de onay aldı.

Mevcut başkan Okutmuş, tek listeyle gidilen seçimde yeniden seçildi.

Okutmuş, yaptığı konuşmada, basın çalışanlarının hakkını korumak için çalışacaklarını ifade etti.

BGC'nin kentte 32 yıldır faaliyet gösterdiğini aktaran Okutmuş, cemiyetin kuruluşundan bugüne yapılan faaliyetlerin internet sitesinde yer alacağını söyledi.

Bayburt'ta kurumlarla ortak projelere imza attıklarını vurgulayan Okutmuş, kentin tanıtımı noktasında ulusal ve uluslararası kuruluşların haberlerine ve belgesellerine de katkı sağladıklarını, bundan sonra da bu faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.