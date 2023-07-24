Bayburt Garnizon Komutanı Zekeriya Tosun İçin Veda Yemeği Düzenlendi

İzmir'in Menemen ilçesine atanan Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Bayburt Valiliği, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer kamu kurum temsilcileri katıldı. Vali Epcim, Tosun'un hizmetlerine teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tosun ise Bayburt'ta geçirdiği güzel anıları saklayacağını belirtti.

İzmir'in Menemen ilçesine atanan Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun için veda yemeği düzenlendi.

Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen veda yemeğine, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, veda yemeğinde yaptığı konuşmada Albay Zekeriya Tosun'un toplumun tüm kesimleriyle iç içe olduğunu ve görev süresi boyunca uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Bayburtlularla olan

bütünleşmesine dikkat çekti.

Epcim, ayrıca Bayburt'taki askeri kışlanın yapım sürecinde Albay Tosun ile yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi. Verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerini ileten Epcim, Tosun'a yeni görevinde başarılar diledi.

Garnizon Komutanı olarak Türk Silahlı

Kuvvetleri'ni temsil etmenin şanını ve şerefini her zaman yaşadığını ifade eden Tosun, Bayburt'ta geçirdiği güzel hatıraları kalbinde ve ruhunda saklayacağını vurguladı.

Bununla birlikte Albay Tosun; Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve diğer il müdürlerinin askeri kışla yapımına büyük desteklerde bulunduklarını sözlerine ekleyerek, düzenlenen veda yemeğine katılan herkese teşekkür etti.

Yemeğin sonunda Vali Epcim, Albay Tosun'a hizmetleri anısına bir hediye takdim etti. - BAYBURT