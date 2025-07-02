Bayburt-Erzurum Kırsalında Hava Aracı Düştü

Bayburt-Erzurum Kırsalında Hava Aracı Düştü
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Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Tek motorlu olduğu düşünülen uçağın düştüğü yerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi.

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Tek motorlu uçak olduğu değerlendirilen hava aracının, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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