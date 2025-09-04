Haberler

Bayburt Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Kazandı

Güncelleme:
Bayburt Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Anne Dostu Hastane' unvanını kazanarak annelere yönelik güvenli ve sağlıklı doğum süreci sunma çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim, gazetecilere, "Anne Dostu Hastane" programının önemi ve detayları hakkında bilgi aktardı.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne yapılan incelemeler sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı verildiğini belirten Sivlim, başarıda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sivlim, annelerin güvenli ve sağlıklı doğum süreci geçirmesi adına çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
