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Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni Başladı

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Bayburt'ta düzenlenen Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni, Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaretiyle başladı. Şölen kapsamında çelenk bırakma töreni düzenlendi ve konuşmalar yapıldı. Şölen, Bayburt'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamanın yanı sıra sıla ile gurbet arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Bayburt'ta 28'incisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyünde bulunan türbesini ziyaret etti.

Ardından Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Vali Eldivan, Saray Bahçesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk dünyasıyla özdeşleşmiş Dede Korkut'un kültürümüz ve tarihimizde çok önemli yer tutan, Türk edebiyatında adeta köşe taşı olarak nitelendirebilecek eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Dede Korkut'un verdiği mesajların sadece düne ait olmadığını, evrensel mesajlar içerdiğini aktaran Eldivan, "Bu bağlamda 28 yıldır büyük bir emek ve hizmetle, ulusal ve uluslararası bir hüviyet kazanan Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri sadece Bayburt'un kültür ve sanat hayatına katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sıla ile gurbet arasında bir köprü kurmaktadır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş de hem tasarruf tedbirleri hem de Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı şölenlerin eğlence kısmını iptal ettiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve mehteran takımı tarafından gösteri sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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